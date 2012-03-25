Взрыв в Кандагаре: девять погибших, среди них - военспец НАТО

На юге Афганистана в провинции Кандагар накануне, 24 марта, в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий НАТО, сообщили в воскресенье представители местных властей.

"В результате взрыва в провинции Кандагар погибли четверо афганских стражей порядка, трое сотрудников национальной полиции, переводчик и военный Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ)", — цитирует ИТАР-ТАСС слова губернатора уезда Аргандаба Схаха Мухаммеда.

"АН" писали, что в субботу в южной провинции Урузган также был убит в результате взрыва бомбы лучший переговорщик президента Карзая с талибами, вместе с ним погиб один из лидеров местного племенного союза и три охранника.

Напомним, за жестокую расправу 11 марта над мирными жителями в провинции Кандагар, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. 20 марта уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.

В Афганистане никто не верит, что бойню в Кандагаре устроил один человек. Более того, уже и в США многие выражают сомнение в том, что сержант США Роберт Бэйлс, которому в пятницу предъявлено в США обвинение в убийстве 17 человек, физически сумел бы в двух посёлках расстрелять и сжечь афганцев в их домах за одну ночь. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими заявлял, что в убийствах принимал участие не один Бейлс, а целая группа американских военнослужащих, а само нападение носило характер спланированного и преднамеренного.

Преступление Бэйлса еще больше обострило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.