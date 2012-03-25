Южная Осетия закрыла границу с Грузией в день президентских выборов

Югоосетинские пограничники в связи с президентскими выборами в Южной Осетии на сутки закрыли границу с Грузией в целях обеспечения безопасности и недопущения дестабилизации обстановки в республике.



Между тем граница между Южной Осетией и Россией открыта.

Глава миссии российских наблюдателей от Совета Федерации Виктор Озеров считает, что повторные выборы президента Южной Осетии могут быть признаны состоявшимися уже к 14:00 мск. "Явка на выборах очень высокая, люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Я думаю, что к 12 часам явка возросла на 20-30%. Таким образом, уже к 14:00 мск выборы могут быть признаны состоявшимися", - заявил В.Озеров, сообщает "Интерфакс".

Выборы считаются состоявшимися при преодолении порога явки в 50%. Выборы соответствуют международным стандартам, существенных нарушений на них не замечено.



