Партийный казначей продавал встречи с премьер-министром

В Британии один из казначеев Консервативной партии подал в отставку после появления в Сети скандального ролика с его участием, в котором Питер Краддас предлагает бизнесменам организовать встречу с премьером Дэвидом Камероном за 25 тыс. фунтов.

Бизнесменов, фигурировавших в скандальном видео, изображали журналисты популярного британского таблоида. Они сообщили казначею, что хотят встретиться с главой британского правительства и обсудить текущие перспективы экономики, передает Би-би-си. П.Краддас заявил "предпринимателям", что за 25 тыс. фунтов они смогут получить приглашения на неофициальные встречи с министром финансов Джорджем Осборном и премьер-министром Дэвидом Камероном, а также получить возможность влиять на принятие политических решений.

"Вы можете узнать много полезной информации, и когда вы видите премьер-министра, то вы встречаетесь с Д.Камероном, а не с абстрактной фигурой. Если вы чем-то недовольны, то мы выслушаем вас и обсудим проблему на собрании в Даунинг-стрит, 10", - сказал П.Краддас "заинтересованным бизнесменам".

Представители Консервативной партии, в свою очередь, заявили, что никаких пожертвований подобного рода партии не поступали и отметили, что это даже не обсуждалось во время встречи П.Краддаса с репортерами под прикрытием.

Тем временем, пока британские лжебизнесмены ищут возможности за деньги встретиться с премьером, другие подданные королевы отказываются от возможности с ним пообщаться даже даром.

Напомним, в январе 2012г. вокалист Rolling Stones Мик Джаггер отказался быть приглашенным гостем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в швейцарском Давосе. Тогда музыкант заявил, что не желает быть переходящей монетой среди правящих партий Великобритании.

Британское правительство тогда выразило сожаление, подчеркнув, что чаепитие должно было не повысить авторитет одной из партий, а привлечь инвесторов перед началом Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне.