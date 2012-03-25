В новозеландском Окленде появился автомат по продаже марихуаны. Курение марихуаны в Новой Зеландии запрещено законом и наказывается штрафами или заключением под стражу. Но продажа через автомат не может быть приравнена к наркоторговле, так как осуществляется без непосредственного участия дилера.

Тем не менее, полиция время от времени проверяет клуб, где стоит аппарат. Проверки проводятся во время регулярных полицейских рейдов.

Идея установки подобного аппарата принадлежит организации National Organisation for Reform of Marijuana Laws (NORML), которая выступает за изменение законодательства об употреблении этого наркотического вещества.

Необычное устройство находится в клубе, который содержится под контролем NORML, передает портал Ежедневник.

Марихуана в автомате расфасована по емкостям в один грамм. Приобрести порцию наркотиков можно за 20 новозеландских долларов ($14). По словам представителя NORLM, устройство пользуется большой популярностью, и многие уже воспользовались им.

Новая Зеландия является страной с одним из самых высоких показателей употребления марихуаны в мире: около 13% взрослого населения курят каннабис регулярно.