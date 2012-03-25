Папа Римский призвал всех защищать детей

Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся сейчас с визитом в Мексике, призвал все население планеты защищать детей и обеспечить им будущее без насилия, голода и страданий.



Понтифик обратился к верующим с балкона дворца в центре города Гуанахуато. До этого у Бенедикта XVI была личная встреча с президентом Мексики Фелипе Кальдероном. В субботу в городе Леон Папа Римский встречался с родными жертв нарковойны, унесшей за пять лет жизни 50 тысяч человек, сообщает utro.ru. Он отметил, что церковь должна больше говорить о том, насколько губительно употребление наркотиков, каким злом они являются.



