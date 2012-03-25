Главой администрации Гонконга стал экс-член Исполнительного совета Лян Чжэньин

В Гонконге в воскресенье на 5-летний срок главой администрации города избран бывший член Исполнительного совета 57-летний Лян Чжэньин. Он имеет репутацию жесткого лидера и обладает хорошими связями с руководством материкового Китая.

Главный конкурент Чжэньина - выходец из династии промышленных магнатов и бывший чиновник Генри Танг — получил всего 285 голосов делегатов, со ссылкой на Reuters передает РБК. Танг долгое время был главным фаворитом кампании, однако он оказался в центре скандала из-за обвинений в незаконной постройке подземного помещения на одной из его вилл, что негативно сказалось на его рейтинге.

Оппозиционный политик Альберт Хо заручился поддержкой 76 выборщиков.

Новый глава администрации Гонконга вступит в должность 1 июля, когда будет отмечаться 15-летняя годовщина со дня возвращения бывшего британского анклава под юрисдикцию Китая.

"АН" писали, что в начале марта десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы Гонконга с требованиями провести прямым общим голосованием выборы главы администрации. Своим выборщикам жители не верят.

Напомним, что выборы в Гонконге имеют сложную структуру: огласно действующему законодательству, глава специального административного района Сянган (Гонконг), с населением больше 7 млн человек, избирается комитетом, состоящим из 1200 человек. Эти люди представляют различные профессиональные союзы и политические организации города.

Гонконг, до 1997г. являвшийся колонией Великобритании, вошел в состав КНР на льготных условиях: до 2047г. Гонконгу предоставлена широкая автономия по принципу "Одна страна — две системы". В течение 50 лет Пекин берет на себя вопросы обороны и внешней политики Гонконга, однако город оставляет за собой контроль наз законодательством, полицейскими силами, денежной системой и экономикой в целом.