Гватемала требует декриминализации наркотиков или денег за их транзит

Оплачивать усилия по борьбе с наркотрафиком в государствах Центральной Америки потребовал в субботу президент Гватемалы Отто Перес Молина на саммите в Ла-Антигуа от стран, являющихся основными потребителями наркотиков.

По мнению Молины, настал момент, когда стоит признать, что все меры по противодействию распространения наркоугрозы не достигают своих целей и что настала пора приступить к обсуждению вопроса о декриминализации преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ.

Пока же наркотики "вне закона", президент Гватемалы предложил, чтобы страны-потребители выплачивали определенный процент рыночной стоимости изъятых наркотиков тем государствам, которые ведут работу по конфискации нелегального товара, приводит издание La Segunda мнение Переса Молины, высказанное им на пресс-конференции по итогам саммита государств Центральной Америки по борьбе с наркотиками.

"Мы сами не производим наркотики, и потребление у нас очень низкое, но мы находимся на пути между производством и потреблением, через наши страны транзитом проходит огромное количество тонн кокаина", - мотивировал свое предложение гватемальский лидер, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что основным местом производства наркотических веществ в Западном полушарии является регион Южной Америки. Основным их потребителем являются США, кроме того, наркоторговцам уже удалось наладить стабильный канал поставки в Европу.

В Вашингтоне ясно дали понять, что продолжают выступать против легализации наркотиков. При этом, в некоторых штатах пациентам с тяжелыми формами рака доступна медицинская марихуана.

Перес Молина в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что только силовыми методами проблему наркотрафика решить нельзя, хотя он и считает необходимым усиливать антинаркотические операции в регионе.

Президент Гвателмалы также предложил создать специальный региональный судебный орган, который бы взял на себя ответственность за судебное преследование наркоторговцев и людей, занимающихся легализацией денег, полученных от этого бизнеса.

Региональный саммит по борьбе с наркотиками проигнорировали несколько лидеров центральноамериканских государств. Наблюдатели не исключают, что президенты Никарагуа, Сальвадора и Гондураса не приехали на встречу как раз потому, что на ней предполагалось в очередной раз заявить о необходимости дискуссии по поводу легализации наркотиков. Эти страны прислали на саммит лишь своих представителей рангом ниже.

В Гватемале - один из самых высоких уровней преступности, обусловленный деятельностью уличных банд и наркоторговцев. По официальным данным, в среднем ежедневно в этой небольшой стране совершается 16 убийств.

В Мексике, которая фактически выполняет роль основного поставщика наркотиков в США, для борьбы с картелями власти привлекают не только полицию, но и армию. Начиная с 2006г. жертвами войны с наркомафией уже стали свыше 40 тыс. человек.

Напомним, что в России в начале марта с.г. был принят закон, повышающий предельную планку наказания за незаконный оборот наркотических средств вплоть до пожизненного заключения.