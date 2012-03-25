Экс-губернатор штата в Венесуэле получил серьезные ранения в перестрелке

Четыре пулевых ранения получил бывший губернатор венесуэльского штата Апуре Хесус Агиларте в результате перестрелки в одном из ресторанов города Маракай, где он встречался с девушкой.



Агиларте был ранен неизвестными в ресторане быстрого питания. Пули попали в подбородок, глаз, грудь и живот. Последнее ранение оказалось самым тяжелым, так как были задеты внутренние органы. В настоящий момент Агиларте уже прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое. По неофициальной информации, экс-губернатор встречался в ресторане с некоей молодой девушкой, когда внутрь заведения вошли несколько человек и начали стрелять. После этого они скрылись на мотоциклах, сообщает РИА Новости.

Агиларте долгое время был союзником президента Уго Чавеса. В прошлом году он ушел в отставкупо состоянию здоровья. Отставка последовала после того, как Чавес раскритиковал работу губернатора и назвал ситуацию в штате настоящей катастрофой.



