Выборы президента США: Санторум одержал победу в Луизиане

В США в южном штате Луизиана, где проходил очередной раунд первичных выборов президента - праймериз, в субботу убедительно выиграл экс-сенатор от Пенсильвании ультраконсерватор Рик Санторум, сообщают телеканалы, участвующие в подсчете голосов.

"Санторум набирает 49% голосов, и это уверенная победа", - сообщает CNN, отмечая, что подсчет голосов все еще продолжается, и официальные окончательные результаты могут незначительно отличаться от данных на настоящее время (22.20 восточно-американского времени), передает РИА Новости.

Внутрипартийную предвыборную кампанию у республиканцев продолжают четыре кандидата: политик умеренного толка Митт Ромни, ультраконсерватор Рик Санторум, консерватор и популист Ньютон Гингрич и конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол.

"Ромни занимает второе место с 26% голосов, за Гингрича проголосовали 17% избирателей, за Пола - 6%", - сообщает телеканал.

Такой исход праймериз не стал неожиданностью для СМИ и экспертов. Все они прогнозировали победу популярному на юге страны Санторуму и второе место Ромни.

Однако лидером кампании по-прежнему считается Ромни - он к настоящему времени смог мобилизовать наибольшее число голосов делегатов на предстоящий в конце августа партийный съезд.

"АН" писали, что для избрания единым кандидатом необходима поддержка 1,144 тысячи делегатов съезда.

Ромни заручился поддержкой 562 (без учета 20 голосов, "разыгрывающихся" в Луизиане). Санторум, занимающий второе место среди участников гонки, сможет обеспечить себе на съезде голоса 249 делегатов, Гингрич - 137, Пол - 71.

В южных штатах США Санторум имеет все шансы значительно сократить отрыв от Ромни, если не обогнать его по количеству голосов делегатов.

Накал внутрипартийной гонки у республиканцев не снижается. Санторум ведет достаточно активную предвыборную кампанию, построенную на обвинении Ромни к причастности к классу миллионеров. Последний, впрочем, оправдывается тем, что он, в отличие от Санторума, имеет практический опыт управления и разбирается в экономике.

Республиканская партия, вероятно, до самого съезда в конце августа не определится с единым кандидатом. Все участники внутрипартийной гонки не достаточно популярны, чтобы успешно бороться за президентский пост. Самый популярный республиканец - Ромни - отстает в рейтингах от хозяина Белого дома. По данным разных опросов, рейтинг Обамы растет, и за него готовы проголосовать 53% американцев, в то время как за Ромни - 43%.

Вашингтонские эксперты и политические обозреватели в СМИ не исключают, что при таких же результатах фаворитов гонки, Республиканская партия может на съезде предложить кандидата, не участвовавшего в праймериз, однако способного в день выборов мобилизовать избирателей.

В числе таких политиков называют бывшего дипломата, ультраконсерватора Джона Болтона и участника президентской кампании-2008 экс-губернатора Аляски Сару Пэйлин. Она неоднократно заявляла, что не исключает для себя возможности вновь поучаствовать в выборах. Болтон, напротив, поддержал в текущей компании Ромни.