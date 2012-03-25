Бойня в Афганистане: слишком много трупов для одного сержанта США

Сержант армии США Роберт Бейлс, проходивший службу в Афганистане в третьей бригаде "Страйкер" сухопутных войск, совершил убийства 17 мирных жителей провинции Кандагар в ходе двух вылазок, между ними вернувшись на базу.

38-летний Бейлс, по мнению следователей, 11 марта ночью ушел со своей базы в уезде Панджваи в южной афганской провинции Кандагар и убил несколько человек в одной из близлежащих деревень. Он вернулся в расположение части, а затем направился в другую деревню, где также совершил убийства.

Сержант был задержан военными США во время второго возвращения на базу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два близких к следствию источника. Как отмечает агентство, ранее афганские следователи уже высказывали предположения, что Бейлс, возвращался на базу после первого нападения, передает РИА Новости. Однако американская сторона до сих пор об этом не заявляла.

В то же время начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими заявлял, что в убийствах принимал участие не один Бейлс, а целая группа американских военнослужащих, а само нападение носило характер спланированного и преднамеренного.

Ранее парламентская комиссия, работавшая в Кандагаре, подтвердила версию убийства мирных жителей группой американских военных. По данным комиссии, в этой карательной акции принимали участие до 20 человек.

"АН" писали, что накануне в Афганистане в отместку за злодеяние сержанта Бейлса был убит в результате взрыва бомбы лучший переговорщик президента Карзая с талибами.

Напомним, сержант США Робер Бэйлс, которому в пятницу предъявлено в США обвинение в убийстве 17 человек, хладнокровно расстрелял и сжег афганцев в их домах.

Преступление Бэйлса еще больше обострило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.

Но народный гнев направлен не только на Америку. За жестокую расправу над мирными жителями, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. 20 марта уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.