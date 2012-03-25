Несколько сотен человек собрались в субботу у здания Капитолия, чтобы выразить протест против реформы здравоохранения США. В понедельник Верховный суд начнет слушания по иску об ее отмене.



Реформа, закон о которой президент Барак Обама подписал в марте 2010 года, стала его главным внутриполитическим проектом. Конгресс проведение реформы одобрил, однако с середины 2009 года участники консервативного движения Республиканской партии Tea Party стали проводить в столице страны акции протеста, утверждая, что большая доступность медицинских услуг для населения означает "крен в сторону социализма". В понедельник Верховный суд США начнет слушания по иску об отмене реформы, поданному властями 26 штатов страны.

Вчерашний митинг стал не столь многочисленным - в 2009 году в столице собирались до нескольких десятков тысяч не довольных реформой республиканцев. Вместе с тем, несмотря на промозглую погоду и моросящий весь день дождь, собравшиеся в парке у Капитолия несколько часов выкрикивали лозунги и призывы, чтобы верховный суд США, здание которого расположено неподалеку, отменил реформу. Многие держали в руках лозунги "Отмените закон" и "Хватит транжирить деньги налогоплательщиков".

Митинг проходил под слоганом "Путь к отмене". Участники митинга тем самым давали властям понять, что они считают, что реформа несправедлива к тем, кто честно платит налоги. Перед участниками акции протеста выступил экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Герман Кейн, который прекратил кампанию в декабре 2011 года после серии обвинений в сексуальных домогательствах со стороны бывших сотрудниц. Появление Кейна было встречено бурными овациями.

Завершил выступление Кейн тем, что прямо на сцене под приветственные крики разорвал копию закона о реформе системы здравоохранения.

В конце сентября Национальная федерация независимого бизнеса США и руководство 26 штатов подали коллективную петицию в Верховный суд с просьбой в срочном порядке рассмотреть возможность отмены закона о реформе здравоохранения. Авторы петиции считают, что конгресс превысил свои полномочия, обязав всех граждан США с 2014 года либо приобретать страховку, либо платить штраф. А поскольку эти требования - ключевые в реформе, то бизнес-федерация и штаты требуют от Верховного суда рассмотреть вопрос об отмене закона целиком.

Белый дом ранее заявил, что рад решению Верховного суда рассмотреть закон о реформе, и выразил уверенность в том, что судьи примут сторону администрации.

Вопрос о реформе назрел давно - в США нет бесплатной медицины, и за услуги врача платят страховые компании, которые, в свою очередь, предлагают людям годовые медицинские страховки. Инициатива Обамы призвана снизить стоимость такой страховки и сделать медпомощь доступнее.

Законопроект встретил жесткое противодействие страховых компаний, которые могут лишиться части прибылей, и выразителей их интересов - республиканцев. Первым же крупным решением палаты представителей конгресса США, после ноябрьских выборов перешедшей под контроль республиканцев, стало решение отменить закон о реформе.

Пункт об обязательной покупке страховки вызвал массу негодования и на уровне штатов, в первую очередь, возглавляемых республиканцами.





