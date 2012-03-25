Соцопрос: русский язык является ведущим языком в Грузии

96% жителей Грузии в той или иной мере владеют русским языком согласно результатам опроса, проведенного компанией ACT - членом Европейской ассоциации социологических и маркетинговых исследований (ESOMAR).

"По данным опроса, осуществленного на основе репрезентативной выборки 400 совершеннолетних жителей Тбилиси, 96% респондентов заявляют, что владеют русским языком", - говорится в обнародованном в субботу сообщении АСТ, передает Интерфакс.

При этом отмечается, что 36% опрошенных владеют этим языком в совершенстве, 29% - хорошо, 28% - на среднем уровне, 3% - на начальном уровне, 4% - вообще не знают русского языка.

Что касается английского языка, 34% респондентов вообще не владеют им, 7% - владеют в совершенстве, 13% - на хорошем уровне, 28% - на среднем, 17% - на начальном уровне.

Немецким языком в совершенстве владеет 3% тбилисцев, на хорошем уровне - 5%, на среднем - 11%, на начальном уровне - 13%, вообще не владеют им - 68%.

Еще больше - от 89% до 95% участников опроса совершенно не владеют французским, итальянским, испанским, а также турецким языками.

Компания АСТ учреждена в 2002 году, с октября 2004 года является членом ESOMAR.