В Киргизии отметили День народной революции

В Киргизии сегодня отметили День народной революции. По случаю 7-й годовщины революционных событий никаких специальных мероприятий в стране запланировано не было. 24 марта объявлен праздничным днем.



"Специальных торжеств по этому случаю не планировалось", - заверили в аппарате кабинета министров Киргизии.

По решению депутатов предыдущего созыва, 24 марта в Киргизии объявлено выходным и праздничным днем. Хотя многие нынешние народные избранники ставят под сомнение целесообразность вердикта своих предшественников.



Семь лет назад несколько тысяч сторонников киргизской оппозиции собрались на центральной площади Бишкека "Ала-Тоо" и потребовали, чтобы Акаев ушел с поста президента. Этому предшествовали захваты противниками президента зданий милиции, прокуратуры, местных органов управления и службы национальной безопасности в южных Ошской и Джалал-Абадской областях. 24 марта 2005 года противостояние охранявшей Дом правительства милиции и митингующих переросло в столкновения. Победителем в схватке вышла многотысячная толпа, которая, ворвавшись в главное административное здание страны, начала крушить мебель, выбрасывать в окна компьютеры, поджигать комнаты и служебные автомашины. Свергнутый Акаев вместе с семьей в целях безопасности вынужден был уехать из Киргизии. В настоящее время вместе с супругой и детьми он проживает в Москве, и за эти годы ни разу не возвращался на родину. Позднее Акаев говорил , что мог открыть огонь по демонстрантам, однако отказался от этой мысли, чтобы избежать человеческих жертв.



"История учит извлекать уроки из прошлого, - сказал по случаю праздничного дня нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. - Страницы истории борьбы народа за свои права и свободы, важно дать киргизстанцам уверенность в том, что прошедшие испытания и понесенные народом жертвы не были напрасными". По его словам, Киргизия обязательно будет "процветающим и сильным, войдет в число развитых государств", сообщает ИТАР-ТАСС.



