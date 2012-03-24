В Сингапуре в честь генсека ООН и его супруги назвали орхидею

Нынешний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встал в один ряд с певцом Элтоном Джоном, принцессой Дианой, актером Джеки Чаном и бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.



Селекционеры Сингапура назвали в честь генсека и его супруги один из гибридов ванды, которая по праву считается королевой орхидей.

Пресс-секретарь генерального секретаря Мартин Несирке сообщил о том, что находясь накануне с визитом в Сингапуре, Пан Ги Мун и его супруга Йо Сун Таек посетили Национальный сад орхидей и смогли воочию полюбоваться грациозным растением с пурпурными цветами.

Род Ванда /Vanda/ включает в себя более 50 видов орхидей, которые в дикой природе встречаются в тропиках Индии, Индонезии, Филиппин, Южного Китая и Северной Австралии.

Выращивание орхидей это очень серьезный бизнес в Сингапуре, на его долю приходится около 15 проц мирового рынка этих экзотических цветов. Белые орхидеи украшали в 1981 году свадебный стол принца Чарльза и принцессы Дианы. В прошлом году Сингапур уже во второй раз принимал у себя Всемирную конференцию орхидей.



