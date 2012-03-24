Брат Мохаммеда Мера говорит, что «горд» им

Об этом он сообщил полиции после того, как его вместе с его подругой доставили в органы правопорядка.

"Его брат в центре нашего следствия, проводимого для того, чтобы реконструировать историю Мохаммеда Мера и попытаться определить, была ли за ним какая-либо структура", - сообщил агентству Франс-пресс источник, близкий к следствию.

Абделькадер Мера, 29 лет, и его подруга были переданы в субботу утром из штаб-квартиры полиции в Тулузе в штаб по борьбе с терроризмом, в Левалуа-Перре (92 регион близ Парижа).

Абделькадер Мера присутствовал во время кражи скутера с мощным двигателем, который позже был использован для убийства троих детей, одного преподавателя и чуть ранее троих военных в течении восьми дней, - по словам того же источника.

Впрочем в этом случае Абделькадер Мера может быть привлечен лишь за соучастие в краже.

В отличие от матери Мохаммеда Мера, арестованной в среду, но освобожденной в пятницу, рассказавшей о том, что «испытывает чувство вины и угрызнения совести». В отличие от матери, задававшейся вопросом, могла ли она воспрепятствовать сыну в убийстве 7 человек, старший брат Мера заявил, что он «горд» тем, что совершил его брат.

Ранее Абделькадер Мера сообщил полиции, что не был в курсе планов своего брата. Теперь сотрудники правохранительных органов пытаются выяснить, не оказывал ли тот ему финансовую поддержку.