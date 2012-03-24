В Мексику прибыл с апостольским визитом глава католической церкви Папа Римский Бенедикт XVI. Здесь он намерен посетить несколько городов и отслужить мессы. В аэропорту Гуанахуато понтифика встречали тысячи людей.

Однако первыми, кто "поприветствовал" понтифика, стали хакеры, атаковавшие сайты, посвященные визиту "раба Божьего". Мексиканские СМИ сообщают, что киберхулиганам удалось заблокировать интернет-портал Конференции католических епископов Мексики, а также обрушить сайт правительства штата Гуанахуато.

Визит Папы Римского ставит целью укрепление католической церкви в латиноамериканских странах и налаживание тесных контактов с Ватиканом, передает Би-би-си. По мнению мексиканских журналистов, задача эта трудновыполнимая, ведь репутацию церкви подрывают громкие коррупционные скандалы в самом Ватикане, о которых стало известно ранее.

"АН" писали, что накануне в преддверии визита Папа Римский осудил молодежную наркотическую субкультуру, которая, по мнению понтифика, разрушает молодое поколение Мексики.

Напомним, из Мексики Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоис Ратцингер) 26 марта отправится и на коммунистическую Кубу, где он планирует встретиться с Раулем Кастро и епископами острова Свободы. Кубинские диссиденты бузят в ожидании визита Папы Римского.

14 марта понтифик в преддверии своего визита на Кубу отправил на остров кубинского крокодильчика, которого ему в начале года подарил римский зоопарк.