Исподнее Маркса выставят для паломничества

В апреле недалеко от дома-музея Карла Маркса в его родном городе Трире (Германия), известном центре паломничества к Ризе Господней, хотят выставить кальсоны, якобы принадлежавшие автору «Капитала».



Автор инсталляции «Святые подштанники», немецкий художник Хельмут Швикерат считает, что «подштанники должны служить провоцирующим ответом на демонстрацию Ризы Господней».



Согласно легенде, святая Елена, мать равноапостольного императора Константина, привезла в Трир из Иерусалима хитон Иисуса Христа (Ризу Господню). Поэтому Трир - один из центров массового паломничества.

Исподнее основоположника марксизма, разложенное на трехстворчатом средневековом алтаре, представят публике в витрине магазинчика близ дома-музея Карла Маркса в Трире. Оранжево-коричневые кальсоны находятся в центре триптиха. Слева от них изображена экономка Маркса Хелена Демут, которую иногда называют любовницей Карла Маркса, а справа — портрет Сары Вагенкнехт, известного политика от Левой партии.



Швикерат сочинил для «антиреликвии» подобающую легенду: экономка Хелена Демут, отправляясь на родину из Лондона (где Карл Маркс долго жил и где он в 1883 году умер), взяла с собой его прохудившиеся подштанники, чтобы заштопать. Затем следы белья теряются, и лишь спустя сто лет кальсоны обнаружили на чердаке, принадлежащем семье экономки.



Кальсоны Карла Маркса уже демонстрировались публике в 1996 году, и это событие также было приурочено ко времени паломничества к Ризе Господней, сообщает openspace.ru.



Очередной период паломничества к хитону Иисуса Христа, выставленному в Кафедральном соборе Трира, начнется 13 апреля и продлится до 13 мая 2012 года. Ожидается, что за месяц город посетят около 500 тысяч паломников со всего мира.



