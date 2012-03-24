В США восемь человек погибли при пожаре, из них шестеро детей
24 марта 2012, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Восемь человек, из них шестеро детей, погибли сегодня в результате пожара в штате Западная Вирджиния на востоке США. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.
Пожар случился в частном доме, расположенном в столице штата Чарлстоне. К моменту приезда пожарных пламя строение горело уже все. Среди погибших - шестеро детей в возрасте до 8 лет. При пожаре также пострадали женщина и ребенок, которые в тяжелом состоянии госпитализированы.
Причины возгорания пока неизвестны. Полиция начала расследование.