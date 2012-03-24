В Афганистане от взрыва бомбы погиб лучший переговорщик президента с талибами

В Афганистане пять человек погибли в субботу в результате взрыва заложенной у дороги бомбы вблизи административного центра Таринкота в южной провинции Урузган. Об этом сообщили представители сил безопасности страны.

Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, в то время когда мимо проезжал автомобиль, в котором находились бывший сенатор от провинции Урузган, а также один из лидеров местного племенного союза в сопровождении трех телохранителей, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщается, погибший экс-сенатор был одним из старейшин пуштунского племени попользай, выходцем из которого является президент Афганистана Хамид Карзай, и активно участвовал в процессе мирных переговоров с талибами.

Никто пока не взял на себя ответственность за это нападение.

Отметим, что популярность президента Афганистана Хамида Карзая в последнее время упала до минимума в стране. Ему вменяют два инцидента, связанные с США: сожжение Корана солдатами на американской военной базе "Баграм" и убийство в Кандагаре 17 мирных граждан.

"АН" писали, что 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Недовольство Карзаем за то, что он не предпринял решительных шагов для наказание США в отношении этого инцидента ещё не успело улечься, как грянула новая беда.

В исконно талибанской провинции Кандагар сержант США Робер Бэйлс, которому в пятницу предъявлено в США обвинение, хладнокровно расстрелял и сжег афганцев в их домах.

Преступление Бэйлса еще больше обострило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.

Но народный гнев направлен не только на Америку. За жестокую расправу над мирными жителями, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.