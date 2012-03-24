В Испании продолжают отстаивать корриду

Премьер-министр Испании Мариано Рахой и лауреат нобелевской премии в области литературы Марио Варгас Льоса оказались в числе 590 тысяч подписантов письма, требующего у парламента защитить корриду.



Письмо было официально представлено кортесам (парламенту) после прошлогоднего запрета корриды в Каталонии.

Согласно конституции Испании кортесы имеют право изучать и принимать решения по народным инициативам, под которыми подписались не менее 500 тысяч испанцев. Решение парламента Испании по значимости выше решений региональных парламентов. Если федеральные депутаты станут на сторону поклонников корриды, то решение парламента Каталонии будет объявлено недействительным, сообщает «КП».



