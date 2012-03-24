НАТО поможет навести порядок в Сирии, если Ашад попросит

НАТО не намерено вмешиваться в сирийский конфликт. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая в Брюсселе на форуме "Германского фонда Маршалла".

"Мы не планируем вмешиваться в дела Сирии. В отличии от Ливии, там совершенно другая ситуация. Тогда у альянса был мандат Совбеза ООН и поддержка стран региона", - отметил он, передает ИТАР-ТАСС. Генсек также подчеркнул, что мандат ООН предназначался для защиты гражданского населения Ливии от агрессии со стороны режима Муамара Каддафи.

"Ответственность за восстановление этой страны лежит на ООН. Альянс готов помочь стране в военной сфере, при условии, что власти страны об этом попросят", - отметил Расмуссен.

В операции в Ливии были задействованы порядка 20 стран, в том числе 14 стран НАТО, которые предоставили свыше 250 самолетов и 20 военных кораблей. По ливийским данным, жертвами бомбежек стали свыше тысячи мирных жителей, 4,5 тыс человек получили ранения.

Между тем, "АН" писали, что в субботу в Москву прибыл для переговоров спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннен.