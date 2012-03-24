Глава МВД по Татарстану проведет еще один прием граждан

Министр внутренних дел по Татарстану Асгат Сафаров во вторник проведет открытый прием жителей республики по вопросу неудовлетворительного рассмотрения их жалоб, сообщает пресс-служба министерства.



27 марта с 14.00 до 16.00 часов министром внутренних дел по Республике Татарстан Асгатом Сафаровым будет осуществляться личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи по вопросу неудовлетворительного рассмотрения их обращений.

Для предварительной записи жителей Казани в понедельник будут действовать телефоны: 291-33-59 и 291-31-33, жители других городов республики смогут записаться на прием к министру в ОВД по месту жительства.

20 марта Сафаров уже проводил личный прием граждан. Тогда к главе МВД обратились около 40 человек. После личного приема он провел видеоконференцию, во время которой жители всех районов республики могли обратиться к министру из местных отделов полиции. Почти 20 человек сообщили о якобы незаконных действиях полиции. Все факты в настоящее время тщательно проверяются.

Решение о проведении личного приема граждан глава МВД по Татарстану принял после инцидента в отделе полиции "Дальний" в Казани, сотрудники которого обвиняются в издевательствах над задержанным, в результат которых задержанный умер.



