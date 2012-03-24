Следствие передает в суд новое уголовное дело в отношении Тимошенко

Следствие собрало достаточно доказательств вины Юлии Тимошенко для передачи в суд нового уголовного дела. Оно касается ее деятельности на посту руководителя корпорации "Единые энергетические системы Украины".



Глава Службы безопасности Украины /СБУ/ Игорь Калинин заявляет, что "следственное управление СБУ непрерывно ведет работу, и на сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы совершать дальнейшие процессуальные действия". После ознакомления Тимошенко и ее защитников с материалами дела в установленный судом срок /до 28 марта 2012 года/ уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру Харьковской области. "Непосредственную оценку доказательствам в уголовном деле дает прокурор при утверждении обвинительного заключения. А после оценка будет дана судом", - пояснил Калинин, уточнив, что решение о том, какой суд будет рассматривать "дело ЕЭСУ", не находится в компетенции СБУ, сообщает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время Тимошенко отбывает 7-летний срок заключения в Качановской исправительной колонии за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.