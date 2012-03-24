Югоосетинский оппозиционер Алла Джиоева выписана из больницы

Лидер югоосетинской оппозиции Алла Джиоева выписана из больницы, куда попала в феврале с гипертоническим кризом. Сегодня она покинула здание республиканской соматической больницы в Цхинвали.



Экс-министр образования Джиоева осенью 2011 года участвовала в выборах президента как оппозиционный кандидат. По итогам первого тура она набрала приблизительно равное число голосов с фаворитом президентской гонки главой МЧС республики Анатолием Бибиловым. Во втором туре победу, согласно последним публиковавшимся данным, одерживала Джиоева, однако Верховный суд признал результаты голосования недействительными из-за допущенных нарушений. Парламент назначил повторные выборы на 25 марта 2012 года.



