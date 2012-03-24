На северо-западе Англии в мэрии Манчестера в субботу молодожёны Кэннинги получили подарок, о котором не смели и мечтать. Их свадебную церемонию почтили присутствием королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

Королева неожиданно посетили свадьбу владельцев парикмахерских салонов в мэрии Манчестера, ответив на шутливое приглашение жениха и невесты, высланное месяц назад. Молодожены Фрэнсис и Джон Кэннинги были, по их собственным словам, ошарашены прибытием монаршей четы на их торжество, особо отметив их осведомленность о планах парикмахеров на медовый месяц.

"Мы забронировали мэрию сто лет назад, а в феврале нам позвонили и предупредили, что в это же время в здании будет особо важная персона. Когда мы узнали, кто это, мы выслали шутливое приглашение Ее Величеству, на что получили любезный ответ, но мы никак не ожидали, что за ним последует продолжение. Во время церемонии нам сказали, что сейчас прибудет та самая персона, и следом вошла королева и обратилась к нам по имени", - сказала изданию Manchester Evening News новоиспеченная миссис Кэннинг, передает Би-Би-Си. Супруги отметили, что давно являются поклонниками королевской семьи.

Елизавета II и принц Филипп прибыли в мэрию Манчестера на торжественный банкет в рамках турне королевы в честь бриллиантового юбилея ее нахождения на троне.