В Великобритании столкнулся автобус с грузовиком, 35 пострадавших

Автобус столкнулся с грузовиком на автостраде в Уэст-Мидлендс на западе Великобритании, происшествие произошло в туманную погоду около 6.30 по местному времени. Причина ДТП выясняется.



Спасателям с трудом вытащили из искореженных транспортных средств трех пострадавших. Из 35 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, 27 человек были госпитализированы.

Из-за аварии полиция перекрыла отрезок шоссе M5 между городами Бромсгров и Халесоуэн.

Причина ДТП выясняется.



