По крайней мере, по времени. В ночь с субботы на воскресенье Европа переводит часы назад. Теперь между Москвой и Парижем, а также остальными европейскими городами будет, как и прежде, 2 часа разницы.

Насколько оценили российские коровы, ставшие одним из аргументов в решении России не переводить вместе с Европой часы два раза в год на зимнее, а затем на летнее время возможно еще будет сказано. Но для значительной части фирм, работающих в международном бизнесе и многих других сокращение разницы во времени России с Европой станет значительным облегчением.

Во Франции решение о переводе на летнее время в конце марта и на зимнее в конце октября вступило в силу в 1976 году после нефтяного кризиса в целях обеспечения экономии энергии за счет снижения потребности в освещении во второй половине дня.

"Это было хорошо воспринято обществом, даже если впоследствии выяснилось, что с точки зрения экономии энергии результаты не велики", - рассказал Агентству Франс-пресс инженер Французского агентства по окружающей среде и управлению энергетикой (АДЕМЕ) Эрик Видаленк.

"Мы не делаем годовых исследований, потому что не стоит никакой особой стратегической задачи по этому поводу, ни с точки зрения энергосбережений, ни с точки зрения вопросов со стороны общества", - уточнил он.

Эксперт также отметил, что влияние этого изменения со временем будет снижаться, в связи с применением и других мер по повышению эффективности энергии, таких как, например, энергосберегающие лампы.