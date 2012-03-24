В Канаде обнаружен траулер, унесенный прошлогодним цунами от берегов Японии

У побережья канадской провинции Британская Колумбия спустя год после цунами, которое унесло его в море от восточного берега Японии, обнаружен рыболовный траулер. Судно потрёпано, проржавело, но на вид - целое.

Судно было обнаружено патрулем ВВС Канады на расстоянии в 120 миль (222 километра) от Хайда-Гуаи (Канада). Японской стороне после получения уведомления об обнаружении траулера удалось установить судовладельца.

"На вид он в хорошем состоянии, однако покрыт слоем ржавчины из-за годового пребывания в море", - сообщает в субботу представитель канадских властей в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости.

По данным Министерства национальной обороны Канады, судно, с марта прошлого года дрейфующее без управления, создает затруднения для навигации, однако информации о возможном загрязнении моря на данный момент нет.

"АН" писали, что 11 марта в Японии и во всем мире вспоминали жертв сильнейшего в истории землетрясения и цунами, ровно год назад разрушившего северо-восток страны и погубившего тысячи жизней. По последним данным, жертвами трагедии стали 15 854 человека, еще 3167 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, более 350 тысяч человек лишились крова.

Напомним, землетрясение магнитудой 9.0, которое обрушилось на северо-восток Японии 11 марта 2011 года, получило официальное название Великого землетрясения Восточной Японии. Оно вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров.В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести 19,009 человек. Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили разрушения. По данным министерства по восстановлению, 340 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и сейчас живут во временных домах, муниципальном жилье или у родственников. Цунами стало причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", полная ликвидация которой займет 30-40 лет. В результате аварии район в радиусе 20 километров от станции стал зоной отчуждения.