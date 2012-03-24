Жену президента Сирии могут лишить британского гражданства

Возможные пути лишения супруги президента Сирии Башара британского подданства пытается изыскать МИД Великобритании. Ему придется доказать, что сирийская "первая леди" Асма Асад представляеет угрозу обществу UK.

В принципе, власти имеют возможность воспользоваться одной из статей британского иммиграционного законодательства, позволяющего лишать подданства в случае, если человек представляет угрозу обществу, пишет в субботу газета "Дейли телеграф", ссылаясь на источники в министерстве, передает Интерфакс.

Однако, по словам экспертов, эти меры были призваны для использования в отношении террористов с двойным гражданством, и еще не было случаев задействования этой статьи, поэтому возможность применения ее в отношении супруги сирийского президента маловероятна.

МВД также разрабатывает чрезвычайный план на случай, если Асма Асад все же решит отправиться в Великобританию.