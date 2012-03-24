Жену президента Сирии могут лишить британского гражданства
24 марта 2012, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Возможные пути лишения супруги президента Сирии Башара британского подданства пытается изыскать МИД Великобритании. Ему придется доказать, что сирийская "первая леди" Асма Асад представляеет угрозу обществу UK.
В принципе, власти имеют возможность воспользоваться одной из статей британского иммиграционного законодательства, позволяющего лишать подданства в случае, если человек представляет угрозу обществу, пишет в субботу газета "Дейли телеграф", ссылаясь на источники в министерстве, передает Интерфакс.
Однако, по словам экспертов, эти меры были призваны для использования в отношении террористов с двойным гражданством, и еще не было случаев задействования этой статьи, поэтому возможность применения ее в отношении супруги сирийского президента маловероятна.
МВД также разрабатывает чрезвычайный план на случай, если Асма Асад все же решит отправиться в Великобританию.
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