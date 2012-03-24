Президент Аргентины рассекретила отчет о Фолклендской войне

Войну за Фолклендские острова Аргентина проиграла потому, что и не пыталась к ней готовиться. Потребовав у Британии отдать эти территории, тогдашний лидер страны, последний глава военной хунты Рейнальдо Биньоне надеялся на то, что получит их без боя.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер на этой неделе рассекретила отчет 1983 года о целях, которые военное правительство страны должно было достичь в Фолклендской войне. В рапорте, который Биньоне распорядился не предавать гласности в течение 50 лет, утверждается, что действия руководства армии были "нескоординированы и непрофессиональны", поскольку командование рассчитывало на отказ Великобритании от защиты удаленных островов.

"Многие солдаты были "пушечным мясом" для генералов: не обученные воевать, переброшенные без теплой униформы из субтропиков на холодные острова, новобранцы голодали и гибли, будучи не в состоянии себя защитить", - отмечено в отчете, передает Би-би-Си.

Аналитики полагают, что Киршнер хочет показать Великобритании "открытость" в вопросах анализа событий 30-летней давности, усадив тем самым представителей Лондона за стол переговоров о будущем правовом статусе Фолклендов.

Интерес к Фолклендам в последнее время подогревается тем, что вблизи островов обнаружено крупнейшее месторождение нефти.

Напомним, боевые действия на Фолклендских островах между Аргентиной и Великобританией развернулись весной и летом 1982 года, унеся жизни более 900 человек. По итогам войны, территории остались в подданстве британской короны.