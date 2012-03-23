В США сержанту Роберту Бэйлу, убившему 17 афганцев, предъявили обвинение

Американскому солдату, устроившему кровавую бойню в афганской провинции Кандагар, официально предъявлены обвинения. Сержант Роберт Бэйлс обвиняется по 17 пунктам в преднамеренном убийстве, ему грозит смертная казнь.

Его также обвиняют по шести пунктам в покушении на убийство и еще шести случаях угрозы насилием, передает Би-Би-Си. Обвиняемый содержится под арестом в военной тюрьме Форт-Ливенворт в штате Канзас.

Если суд признает Бэйлса виновным, ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь. Адвокат солдата Джон Браун утверждает, что его подзащитный не помнит момента совершения преступления.

"АН" писали, что до службы в Афганистане Роберт Бейлз промышлял финансовыми махинациями на бирже. Компания, в которой работал будущий военный, была оштрафована Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам (FIRA) на 1,4 миллиона долларов за мошенничество и незаконную торговлю акциями. Главными фигурантами по делу проходили Бейлз и глава фирмы Майкл Паттерсон.

Преступление Бэйлса обострило взаимоотношения США и Афганистана. 14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане. В минувшую среду Леон Панетта прибыл с двухдневным визитом в Афганистан, в том числе и чтобы "разрулить" ситуацию с бойней, устроенной Робертом Бейлзом в провинции Кандагар - "родине" "Талибана" - исламского сунитского движения ультрарадикального толка.

Напомним, за жестокую расправу над 16 мирными жителями, учинённую сержантом США, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.