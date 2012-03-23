Инкассаторы случайно высыпали на дорогу несколько мешков долларов

В Соединённых Штатах на автостраде в пригороде Вашингтона утром пятницы образовалась необычная пробка: водители и пассажиры побросали автомобили, чтобы набить карманы валяющимися на дороге пачками долларов.

Оказалось, что во время утреннего часа пик мешки с железными и бумажными деньгами случайно выпали из инкассаторской бронемашины на подъезде к городу Хайаттстаун, расположенному примерно в 56 км от столицы.

Реакция неповеривших сначала своим глазам других участников движения оказалась предсказуема: побросав свои автомобили, они кинулись подбирать банкноты, передает ИТАР-ТАСС. Полиция появилась на месте происшествия с некоторым опозданием, и к этому моменту единственное, что она могла сделать – оцепить местность.

Через местные СМИ сотрудники правоохранительных органов обратились к населению с требованием вернуть не принадлежащие им деньги. Пока не сообщается, какой суммы не досчитался банк.