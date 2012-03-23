Учительница призвала класс почтить минутой молчания тулузского террориста

Министр образования Люк Шатель в пятницу попросил ректора г. Руана "немедленно убрать" из лицея учительницу, которая попросила своих учеников минутой молчания почтить память террориста Мохаммеда Meра.

Как сообщает Агентство Франс-пресс "безоговорочно осудив" в соответсвующем заявлении это невероятное поведение, г-н Шатель также просил ректора о "дисциплинарной ответственности".

Учительница английского языка лицея Гюстава Флобера в Руане призвала к минуте молчания учеников одного из своих классов. Некоторые из них покинули класс в знак несогласия, написав позже письмо директору лицея, которое затем было опубликовано на сайте газеты Норманд.

"Видя, что мы не согласились, она сказала нам, что мы должны выйти, что 16 человек из 20 и сделали, оставшиеся же пытались понять ее слова", - добавили ученики.

Учительница сказала, что "Мера Мохаммед - это жертва, что связь с Аль-Каидой была изобретена средствами массовой информации и Николя Саркози». Она добавила, что можно почтить минутой молчания память этой жертвы".

Сегодня же учительница была приглашена к ректору Верхней Нормандии Флоренции Робин.