Клинтон одобрила $1,3 млрд Египту, чтобы Каир не свернул с пути к демократии

Государственный секретарь Соединённых Штатов Хилари Клинтон поддержала предоставление Египту 1,3 млрд долларов в качестве военной помощи. Об этом Госдепартамент официально уведомил сенат США в пятницу.

Решение Клинтон принято несмотря на недавние опасения, что Египет может свернуть с пути к демократии. Некоторые американские политики выступали за то, чтобы свернуть ежегодные субсидии Египту.

Они были возмущены тем, как в декабре в офисах продемократических организаций, поддерживаемых США, прошли обыски, передает Би-Би-Си. Власти Египта обвиняли их в нарушении закона об иностранном финансировании. Однако многие внутри страны и за ее пределами рассматривали обыски как давление на свободу слова.