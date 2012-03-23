Папа Римский по дороге в Мексику осудил наркосубкультуру этой страны

Папа Римский Бенедикт XVI отправился в поездку по Мексике, где католическая церковь пытается сохранить свое влияние. Это первый визит нынешнего понтифика в эту страну. Во время поездки он посетит штат Гуано Хуата, крупнейшим городом которого является Лион.

Отвечая на вопросы в самолете перед вылетом в Мексику, Папа Римский Бенедикт XVI осудил молодежную наркотическую субкультуру, которую, по его словам, двигает жажда денег и которая разрушает молодое поколение этой латиноамериканской страны.

В Мексике верующие будут встречать понтифика по дороге из аэропорта в город, их колонна растянется на 34 километра. В Лионе понтифик отслужит мессу для 600 тысяч человек. Церемония пройдет в парке "200-летия", там поставят огромный экран, на котором будет транслироваться торжественная служба. За время своего пребывания в Гуано Хуата понтифик обратится к верующим с пятью проповедями.

Мессы он проведет в разных городах, под открытым небом. В понедельник 26 марта Папа Римский отправится на Кубу, где также проведет службу в нескольких городах. Встретится с Раулем Кастро и Епископом острова свободы.

"АН" писали, что кубинские диссиденты бузят в ожидании визита Папы Римского Бенедикта XVI. 14 марта Папа Римский Бенедикт XVI в преддверии своего визита на Кубу отправил на остров детеныша крокодила, которого ему в начале года подарил римский зоопарк.