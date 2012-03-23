Воины пустыни захватили ещё и город Анефис на севере Мали

На севере Мали кочевое племя туарегов захватило город Анефис. За последние два месяца туарегам удалось взять контроль над несколькими городами. Правительственным войскам справляться с кочевниками удается плохо.

"АН" писали, что накануне военные, бежавшие при столкновении с повстанцами, устроили госпереворот. Хунта называет себя Национальным комитетом по восстановлению демократии и государства.

Причина переворота, по их словам, заключается в неспособности президента страны урегулировать кризис на севере страны, где произошло восстание туарегов и где действуют радикальные мусульманские группировки.

Напомним, в последнее время на севере Мали туареги берут верх. Сейчас уже взяты несколько городов и две военные базы. В городе Менака туареги разместили даже свою администрацию. На базах захвачено вооружение, в том числе бронетехника. Гарнизоны или отступили, или взяты в плен.