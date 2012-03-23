КГБ Южной Осетии обещает арестовывать наблюдателей ЕС за болтовню

Комитет госбезопасности Южной Осетии в пятницу сообщил, что европейские наблюдатели в Грузии, преднамеренно нарушившие государственную границу с республикой, будут задерживаться и нести ответственность по законам РЮО.

В заявлении комитета говорится, что наблюдатели Евросоюза приходят к границе Грузии и Южной Осетии и пытаются заговорить с южноосетинскими пограничниками, передает Би-Би-Си. Все это, согласно заявлению КГБ, идет вразрез с договоренностями с Евросоюзом и рассматривается Южной Осетией как "провокационные и направленные на обострение обстановки" действия.

Согласно сообщению южноосетинского КГБ, за 2012 год было зафиксировано четыре случая, когда европейцы пытались вступить в контакт с пограничниками ФСБ России, охраняющими границу Южной Осетии.

КГБ РЮО напоминает, что по соглашению о выполнении плана Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года, развертывание и деятельность наблюдателей европейских наблюдателей "может осуществляться исключительно на территории Грузии, в зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии".

КГБ Южной Осетии заявляет, что "в случаях преднамеренного нарушения государственной границы" представители европейской миссии наблюдателей "будут задерживаться и нести ответственность по законам Республики Южная Осетия, как нарушители".