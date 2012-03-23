Европейские военные подразделения будут участвовать в операциях против сомалийских пиратов на суше и на море. Такое решение принял Европейский союз, который дал согласие на участие своих военных кораблей в нападении на пиратские лодки и хранилища горючего на побережье Сомали.

Помимо смены тактики борьбы с пиратами, министры обороны стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС также согласились продлить операцию против пиратов еще на два года, передает Интрфакс. Сейчас берега Африки патрулируют несколько военных кораблей стран Евросоюза. Они проверяют маршруты торговых судов и охраняют гуманитарную помощь.

"АН" писали, что в Брюсселе проходит заседание Совета Евросоюза, посвященное вопросам обороны и международных отношений.