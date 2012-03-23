Боевики Аль-Каиды ночью сбежали из тюрьмы при помощи простыней

На севере Ирака в 250 км от Багдада произошло ЧП. Из тюрьмы города Киркук накануне ночью сбежали 17 заключенных, в том числе несколько боевиков Аль-Каиды. Заключенные сплели из простыней веревку и по ней спустились из окна тюрьмы.

Некоторые из сбежавших были осуждены за нападения на американских и иракских военных, передает Би-Би-Си. Представитель местных властей заявил, что побег был осуществлен из-за небрежности охранников.

В России охранники тоже порой проявляют преступную небрежность. "АН" писали о самом громком побеге последнего десятилетия, совершенном из вологодской зоны при помощи вертолёта.