Шеф французского спецназа рассказал подробности захвата террориста

"Впервые в жизни я вижу кого-то, кто в ответ на наш штурм, начинает на нас нападение", - сообщил газете Ле Монд руководитель операции по задержанию тулузского террориста Амори де Отеклок, спустя несколько часов после смерти Мохаммеда Мера.

«У нас было совершенно конкретное предположение о том, где он находится, но предположение должно было быть подтверждено. Поэтому мы продвигались очень осторожно по квартире. Он бросился против нас с тремя кольтами 45 калибра, в то время как мы были вооружены небоевым оружием. Я отдал приказ бросить только гранаты, которые могли шокировать его. Но он попытался убить моих людей, разместившихся для прикрытия на балконе.

Это вероятно один из снайперов его зацепил, - предположил Амори де Отеклок. Мохаммед Мера сделал из своей квартиры зону боевых действий. Все было забаррикадировано. Он устроил целое логово", - описал подробности поля битвы глава спецназа, добавив, что Мера «ожидал (нападения - ред.) в боевой готовности и твердой решимости». "Мы пытались вымотать его в течение всей ночи, прежде чем начать захват". Но напрасно. И это в то время как "договоренность о взаимном доверии" казалось бы была достигнута в среду.

Согласно мнению Амори де Отеклок, Мера с самого начала не предполагал сдавться: "Он хотел только отдохнуть и подготовиться, чтобы биться против нас. Под конец его речь была похожа на завещание перед уходом".