В Интернете вывесили снимок Франсуа Олланда с человеком, похожим на М. Мера

В то время пока Франсуа Олланд критиковал операцию французского спецназа по захвату тулузского террориста Мохаммеда Мера, требуя вскрыть возможные ошибки, в Интернете появилась его собственная фотография в кампании с «террористом».



Фальшивое фото было распространено в четверг в интернете, явно направленное против Франсуа Олланда. Пользователи интернета распространили в в сети фотографию кандидата от социалистической партии на пост президента Франции в окружении молодежи магребского происхождения буквально через несколько минут после объявления о смерти Мохаммеда Мера. "Снимок как будто реальный, - сообщает радиостанция Европа 1. На снимке якобы изображен Франсуа Олланд и Мохаммед Мера вместе, когда выходят с митинга в Тулузе".



На самом деле все липа: молодого человека, отдаленно напоминающего Мохаммеда Мера, рядом с Франсуа Олландом, зовут Карим, и он сердится за то, что его сравнивают с убийцей. Снимок был сделан во время визита кандидата в больницу Валенсии.

Однако попытки провести параллели между тулузким террористом и сподвижниками кандидата от соцпартии Франции очевидны.



Команда Франсуа Олланда, отвечающая за цифровое обеспечение, заявила, что обнаружила правых активистов и одного представителя, находящегося на выборной должности от Нового центра среди участников снимка, сообщает Европа 1.





