Япония разместит систему ПРО в связи с запуском КНДР ракеты

Глава Минобороны Японии Наоки Танака сегодня дал приказ о размещении системы противоракетной обороны Patriot. Приказ японского министра связан с запланированным КНДР на апрель запуском своей ракеты и возможным ее отклонением от курса.

По словам Танака, произведенная в США система противодействия Patriot и военные корабли Aegis будут размещены на острове Окинава.

Накануне Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил Северную Корею, что намеченный ею запуск ракеты будет явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и угрозой миру в дальневосточном регионе. По данным КНДР, ракета должна будет вывести спутник на околоземную орбиту.