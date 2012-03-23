В Испании обвинили в людоедстве членов банды из Сирии

В Испании полиция в Мадриде открыла уголовное дело в отношении организованной преступной группировки из Сербии. Сербские бандиты подозреваются в людоедстве.

По данным полиции, 37-летний Милан Юришич подозревается в том, что украл деньги у подельников из бандгруппы "Клан Земун". Юришич попытался скрыться в Мадриде, но был обнаружен бандитами и забит до смерти, передает РБК.По данным мадридской полиции, после убийства руководивший группировкой Лука Божович заставил других членов банды съесть его останки. Кости погибшего были выброшены в реку Мансанарес в Мадриде.

Полиция обнаружили их в 2009 году.Арестованы все причастные к этому преступлению. Заказчик убийства Сретко Калинич был задержан в 2010 году в Загребе, Божовича задержали недавно, в конце февраля в Валенсии. Полиция нашла в его квартире улики, подтверждающие причастность бандита к убийству Юришича.

В настоящее время Божович ожидает экстрадиции в Сербию. Не исключено, что он предстанет перед судом в Испании.