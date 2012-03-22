Клад из 30 тысяч римских серебряных монет найден в бане

В Англии во всемирно известных римских банях прекрасного города художников, артистов и поэтов Бата, археологи, работающие на раскопках, обнаружили крупный клад серебряных монет. Они датируются 270 годом нашей эры.

Почти 30 тысяч найденных монет будут позднее отправлены в Британский музей, передает Би-Би-Си. Клад считается пятым по величине из когда-либо найденных в Великобритании.

После ухода римлян из Великобритании остатки римских бань были разрушены в шестом веке, и лишь спустя тысячелетие - в самом конце восемнадцатого века - они были реконструированы.