Женщины не хотят создавать семьи с насильниками в Марокко

В Марокко в четверг прошло обсуждения закона об изнасилованиях несовершеннолетних девушек, позволяющего мужчине впоследствии избежать судебного преследования, если он возьмет пострадавшую в жены. Решение пока не принято.

Обсуждение состоялось через месяц после самоубийства девушки-подростка, которую заставили выйти замуж за мужчину, изнасиловавшего ее, передает Би-Би-Си. Девушка была из бедной сельской местности, где такой брак рассматривается как восстановления семейной чести.

По словам отца умершей девушки, он был против того, чтобы выдавать ее замуж за насильника. Но на этом настояла его жена. На прошлой неделе в Рабате прошли женские акции протеста против закона о сексуальном насилии.

Важно отметить, что невзирая на то, что ислам отводит женщине очень скромное место в обществе, в этой стране 20% преподавателей университетов – женщины. Им также принадлежит видное место в медицине, воспитании детей, других областях. Сегодня женщины Марокко представлены и в законодательных органах страны. Кроме того, здесь официально действуют женские организации, полномочные отстаивать свои права.