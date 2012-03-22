ЕС может ввести санкции против жены Башара Асада

В пятницу Европейский Союз намерен принять новый пакет санкций против руководства Сирии. В список людей, на которых распространяются санкции Евросоюза, будут включены 12 человек.

Их активы на территории Евросоюза будут заморожены. Также, как ожидается, будет введен запрет на поездки людей из "черного списка" в страны ЕС, передает Интерфакс. Санкции могут быть распространены на некоторых родственников президента Сирии Башара Асада, в том числе и на его жену.