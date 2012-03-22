Николя Саркози поздравил правоохранительные органы с завершением операции

Обстоятельства смерти Мохаммеда Мера начинают проясняться. Подозреваемый в убийстве военных и детей в Тулузе Мохаммед Мера найден мертвым во время штурма спецотряда французской полиции. Как сообщает «Фигаро», незадолго до этой новости квартира была подвергнута массированному обстрелу.

Трое полицейских спецназа ранены, причем один из них - серьезно. По сообщению Клода Геана, на которого ссылается «Фигаро», в момент штурма Мера выскочил в окно не прекращая стрелять и был застрелен уже на улице.

Президент Франции Николя Саркози поздравил всех сотрудников правоохранительных органов с завершением операции.

В официальном сообщении говорится, что глава государства соберет в Елисейском дворце премьер-министра, министров иностранных дел, обороны и юстиции, а также директора кабинета министра внутренних дел.

После этого предполагается прямая телерадиотрансляция выступления Президента из Елисейского дворца.