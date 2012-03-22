Тулузский террорист Мохаммед Мера мертв. Об этом сообщили полицейские источники. Пока не ясно, был ли он убит во время штурма или покончил жизнь самоубийством.

Полицейские французского спецназа RAID проникли в квартиру, в которой забаррикадировался Мухамед Мера, подозреваемый в убийстве военных и детей в Тулузе.

"АН" сообщали, что около дома, где находился более суток террорист, министр внутренних дел Клод Геан проводил техническое совещание. Еще ранее на место прибыл прокурор Парижа Франсуа Молен. Мера планировали взять живым.