Французский спецназ проник в квартиру предполагаемого убийцы

Полицейские французского спецназа RAID проникли в квартиру, в которой забаррикадировался Мухамед Мера, подозреваемый в убийстве военных и детей в Тулузе, - сообщает «Фигаро».

Чуть ранее около 10:30 по Парижу три громких взрыва прозвучали рядом со зданием. Одна машина скорой помощи и два пожарных автомобиля прибыли к месту и остаются в периметре безопасности, как сообщает AFP.

Незадлго до этого к зданию прибыл министр внутренних дел Клод Геан, решив на месте разобраться с ситуацией и проведя в 50 метрах от осажденного здания техническое совещание, для того чтобы определиться с дальнейшими действиями. Еще ранее на место прибыл прокурор Парижа Франсуа Молен.