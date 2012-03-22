Якуты дали ЮНЕСКО хлеба, зрелищ и развернутую программу сотрудничества (Фото)

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся день Якутии, на котором, помимо экспозиции, рассказывающей о республике и дегустации национальной кухни, был показан спектакль «Северное сияние под Парижем» в постановке Андрея Борисова.

Накануне делегация республики провела рабочую встречу с Постоянным представителем России при ЮНЕСКО Элеонорой Митрофановой, в рамках которой обсудили ход реализации Совместного Коммюнике между Республикой Саха (Якутия) и ЮНЕСКО, принятого в 2006 году по итогам визита Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Якутию.

Кроме того по ходу встречи коснулись вопросов, связанных с сохранением и популяризацией якутского эпоса Олонхо, включенного в 2005 году в список Всемирного нематериального культурного наследия.

Отдельное внимание было уделено номинированию Природного парка «Ленские столбы» в Список всемирного мирового наследия. Это будет рассмотрено 36-й сессией Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2012 года в Санкт-Петербурге.

В программе второго дня, помимо дегустации и спектакля был проведен круглый стол, посвященный проектам республики в области сотрудничества с ЮНЕСКО.















